Selenskyj nimmt an Europa-Gipfel in Moldau teil

Meldungsarchiv - 01.06.2023 11:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Bulboaca: In Moldau hat der große Europa-Gipfel mit Staats- und Regierungschefs aus insgesamt 47 Ländern begonnen. Auch der ukrainische Präsident Selenskyj nimmt an dem Treffen teil. Moldaus Präsidentin Sandu sagte zum Auftakt, im Mittelpunkt der Beratungen stehe die Sicherung des Friedens in Europa. Kanzler Scholz erwartet nach Angaben eines Sprechers ein Zeichen gegen den russischen Imperialismus. Der Tagungsort auf Schloss Mimi liegt nur 20 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Ein weiteres Treffen, in dem es auch um den Krieg in der Ukraine geht, findet in Oslo statt. Dort beraten die Außenminister der Nato über die künftigen Herausforderungen des Verteidigungsbündnisses. Bundesaußenministerin Baerbock stellte im Vorfeld des Treffens klar, dass ein Nato-Beitritt der Ukraine während des Kriegs nicht möglich sei.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.06.2023 11:00 Uhr