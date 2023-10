Selenskyj nimmt an Europa-Gipfel in Granada teil

Granada: In der südspanischen Stadt versammeln sich zur Stunde die Staats- und Regierungschefs von fast 50 europäischen Ländern. Dieses Forum - offiziell die "Europäische Politische Gemeinschaft" - ist von Frankreichs Präsident Macron ins Leben gerufen worden, als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine. Der ukrainische Präsident Selenskyj reiste ebenfalls nach Spanien. Weitreichende Beschlüsse sind von dem informellen Treffen nicht zu erwarten. Selenskyj hofft aber nach eigenen Angaben auf die Arbeit an gemeinsamen Formaten und viele Gespräche im kleinen Kreis am Rande des Gipfels.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.10.2023 12:00 Uhr