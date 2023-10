Selenskyj nimmt am Treffen europäischer Staaten in Granada teil

Granada: Zahlreiche europäischen Staats- und Regierungschefs wollen sich beim heutigen Gipfel in Spanien um ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine bemühen. Auch der ukrainische Präsident Selenskyj teilte mit, dass er teilnimmt. Er sei in Granada angekommen. Das Treffen der "Europäischen Politischen Gemeinschaft" soll am Mittag beginnen. Ein Thema heute wird dabei die bröckelnde Unterstützung für Kiew sein. Ungarn blockiert derzeit entsprechende Hilfen der EU. Außerdem stehen die Finanzhilfen der USA wegen des Haushaltsstreits dort auf der Kippe. Frankreichs Präsident Macron hatte die Konferenz als Format eingeführt, um die Verbindung zwischen der EU und anderen europäischen Staaten zu stärken.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.10.2023 09:45 Uhr