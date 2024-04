Selenskyj nennt Zögern bei Militärhilfe im Westen inakzeptabel

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat das Zögern des Westens bei der Militärhilfe für sein Land als völlig inakzeptabel kritisiert. Eine stärkere Luftverteidigung für Charkiw und die gleichnamige Region sowie das Gebiet Sumy sei eine absolut dringliche Notwendigkeit, so Selenskyj in seiner abendlichen Ansprache. Er kündigte zudem an, die Produktion von Drohnen auszubauen.

