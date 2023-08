Selenskyj nennt versprochene F-16-Lieferung "historisch"

Skrydstrup: Die Ukraine hat von Dänemark und den Niederlanden feste Zusagen zur Lieferung von F-16-Kampfjets erhalten. Damit kann sie für ihren Kampf gegen die russische Invasion erstmals ein modernes Flugzeug westlicher Bauart einplanen. Auf einem Luftwaffenstützpunkt im Süden Dänemarks bedankte sich der ukrainische Präsident Selenskyj bei Ministerpräsidentin Frederiksen: Die 19 zugesagten Jets seien eine sehr effektive Unterstützung. Aus den Niederlanden rechnet Selenskyj mit 42 Flugzeugen, wie er am Abend bei X schrieb. Bei seinem Besuch in Eindhoven sprach der ukrainische Präsident von einem Durchbruch und einer historischen Entscheidung. Der niederländische Regierungschef Rutte machte es allerdings zur Voraussetzung, dass ukrainische Piloten zunächst erfolgreich an den Flugzeugen ausgebildet werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.08.2023 22:30 Uhr