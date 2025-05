Selenskyj nennt Rohstoffabkommen mit USA "historisch"

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj das Rohstoffabkommen zwischen den USA und seinem Land als historisch bezeichnet. Zudem sei es "wirklich gerecht", sagte Selenskyj. Das Abkommen werde in Kürze vom ukrainischen Parlament ratifiziert. Aus dem Weißen Haus hieß es, die Vereinigten Staaten sicherten mit dieser Partnerschaft eine freie, friedliche und souveräne Zukunft der Ukraine. Das Rohstoffabkommen räumt den USA Zugang zu wertvollen Bodenschätzen in der Ukraine ein. Gewinne aus der Förderung sollen zehn Jahre lang für den Wiederaufbau der Ukraine verwendet und später geteilt werden. Unterdessen forderte US-Außenminister Rubio im Ukraine-Krieg einen "echten Durchbruch". Russland und die Ukraine seien sich zwar näher gekommen, aber immer noch weit voneinander entfernt. US-Präsident Trump werde bald entscheiden, wie viel Zeit er der Angelegenheit noch widmen will, sagte Rubio.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.05.2025 06:00 Uhr