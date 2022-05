Selenskyj nennt Lage im Donbass "sehr schwierig"

Nachrichtenarchiv - 28.05.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj schätzt die Lage im umkämpften Donbass angesichts russischer Angriffe als sehr schwierig ein. In seiner Videobotschaft sagte er am Abend, Moskau setze dort ein Maximum an Artillerie und Reserven ein. Es gebe Raketen- und Luftangriffe. Dennoch baut Selenskyj nach eigenen Worten darauf, dass der Donbass, so wörtlich, "ukrainisch bleibt". Die Armee verteidige die Region mit allen derzeit verfügbaren Ressourcen, so der Präsident. - Zuvor hatte der Gouverneur der Provinz Luhansk erklärt, dass russische Truppen in die Stadt Siewierodonezk eingedrungen sind. Möglicherweise müssten sich die ukrainischen Soldaten zurückziehen. Pro-russische Separatisten meldeten zudem in der Region Donezk Erfolge. So wollen sie die Stadt Lyman eingenommen haben - einen strategisch wichtigen Eisenbahnknotenpunkt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.05.2022 06:00 Uhr