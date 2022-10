Selenskyj nennt Lage der Stromversorgung kritisch

Habeck und Lindner geloben bessere Zusammenarbeit nach Atom-Streit

Berlin: Grüne und FDP haben nach dem Machtwort von Bundeskanzler Scholz zur begrenzten Weiternutzung von drei Atomkraftwerken eine bessere Zusammenarbeit gelobt. Die Uneinigkeit in der Koalition sei kein Glanzstück gewesen, sagte Wirtschaftsminister Habeck bei einer Mittelstandsveranstaltung in Berlin. Das Machtwort des Kanzlers nannte Habeck gut und richtig, damit sei nun ein Schlussstrich gezogen. Finanzminister Lindner erklärte auf der selben Veranstaltung, er und Habeck zögen an einem Strang, man sei in sehr engem, kollegialem Austausch. Mit dem AKW im Emsland am Netz bis Mitte April 2023 werde die Gefahr eines Blackouts reduziert, so Lindner. Die gesetzliche Umsetzung soll nun schnell gehen: Morgen will das Bundeskabinett die nötige Änderung des Atomgesetzes auf den Weg bringen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.10.2022 22:00 Uhr