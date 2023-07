Selenskyj nennt Krimbrücke militärisches Ziel

Meldungsarchiv - 22.07.2023 06:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat die Brücke zwischen dem russischen Festland und der von Moskau besetzten Halbinsel Krim als militärisches Ziel bezeichnet. Selenskyj sagte per Video zu den Teilnehmern einer Sicherheitskonferenz in den USA, es handle sich um eine feindliche Anlage, die zerstört werden müsse. Die Straße werde benutzt, um den russischen Angriffskrieg jeden Tag mit Munition zu versorgen, so Selensky weiter. Russland, das seit rund 17 Monaten Krieg gegen die Ukraine führt, hatte die Krim bereits im Jahr 2014 völkerrechtswidrig annektiert und später durch die Krim-Brücke mit dem eigenen Festland verbunden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.07.2023 06:45 Uhr