Selenskyj nennt Haftbefehl gegen Putin historische Entscheidung

18.03.2023 06:00 Uhr

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat den Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs gegen Kreml-Chef Putin als "historisch" bezeichnet. Nach seinen Angaben sind mehr als 16.000 ukrainische Kinder nach Russland verschleppt worden. Das wäre ohne die Zustimmung Putins nicht möglich gewesen, so Selenskyj in seiner nächtlichen Videobotschaft. Der Kreml bezeichnete die Entscheidung aus Den Haag als "bedeutungslos" und "nichtig". Moskau kündigte an, nicht mit dem Gericht zu kooperieren. Der Haftbefehl gegen Putin ist der erste gegen einen amtierenden Staatschef eines UN-Sicherheitsratsmitglieds.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.03.2023 06:00 Uhr