Selenskyj: Mehr als 3.000 Menschen aus belagertem Mariupol in Sicherheit gebracht

Nachrichtenarchiv - 02.04.2022 02:00 Uhr

Mariupol: In der Ukraine sind aus der belagerten Stadt Mariupol mehr als 3.000 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Diese Zahl nannte in der Nacht Präsident Selenskyj in einer veröffentlichten Videoansprache. Nach seinen Worten hat es gestern in drei Regionen Fluchtkorridore gegeben: Donezk, Luhansk sowie Saporischschja. Dort kamen am Abend Dutzende Busse mit Zivilisten an. Die Menschen aus dem 220 Kilometer entfernten Mariupol waren zunächst auf eigene Faust in die Stadt Berdiansk geflohen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.04.2022 02:00 Uhr