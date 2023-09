Selenskyj macht nach US-Besuch Zwischenstopp in Polen

Warschau: Nach den Spannungen der vergangenen Tage zwischen Warschau und Kiew hat der ukrainische Präsident Selenskyj einen unangekündigten Zwischenstopp in Polen eingelegt. Auf dem Rückweg von seiner Nordamerikareise dankte er in der Stadt Lublin der Bevölkerung Polens für die Unterstützung des ukrainischen Abwehrkampfes gegen die russische Invasion und verlieh einer Journalistin und einem Rettungssanitäter Auszeichnungen der Ukraine. Polen hatte in der vergangenen Woche sein Embargo für ukrainisches Getreide verlängert, um die Interessen der eigenen Landwirte zu schützen. Bei den Vereinten Nationen hatte Selenskyj gesagt, einige Länder täuschten Solidarität nur vor und unterstützten indirekt Russland. Daraufhin bestellte Warschau den ukrainischen Botschafter ein und kündigte an, Waffenlieferungen an die Ukraine künftig auf bereits abgeschlossene Verträge beschränken zu wollen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.09.2023 07:00 Uhr