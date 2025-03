Selenskyj macht Kompromissvorschläge an Russland

Dschidda: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat kurz vor den Gesprächen über ein Ende des russischen Angriffskriegs Lösungsvorschläge gemacht. Nach einem Treffen mit dem saudischen Kronprinzen Bin Salman schrieb er auf X, es könnten Gefangene freigelassen werden. Außerdem sollten ukrainische Kinder wieder in ihre Heimat zurückkehren dürfen. Dies könnte ein wichtiger Schritt zur Vertrauensbildung werden. Die Ukraine wirft Russland vor, tausende ukrainische Kinder aus den besetzten Gebieten nach Russland entführt zu haben. Wie viele Gefangene es auf beiden Seiten gibt, ist nicht bekannt. Heute treffen sich in der saudischen Hafenstadt Dschidda Vertreter der USA und der Ukraine zu Verhandlungen. Für die USA sitzt Außenminister Rubio mit am Tisch, der ukrainische Präsident Selenskyj wird nicht mit dabei sein. Er betonte jedoch, die Einstellung der Ukraine werde bei dem Gespräch sehr konstruktiv sein, er hoffe auf praktische Ergebnisse. Es ist das erste Treffen seit dem Eklat im Weißen Haus vor eineinhalb Wochen.

