Selenskyj lobt Entschlossenheit von Kanzler Scholz

31.05.2023 10:00 Uhr

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat die Entschlossenheit gewürdigt, mit der Bundeskanzler Scholz seinem Land seit dem Angriff Russlands hilft. Er habe Scholz gestern telefonisch für die Luftverteidigungssysteme gedankt, die Deutschland geliefert habe, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft. Die persönliche Entschlossenheit des Bundeskanzlers werde in vielerlei Hinsicht zur Bestimmung für ganz Europa, so Selenskyj. Er bezifferte die militärische Gesamthilfe Deutschlands für sein Land auf inzwischen drei Milliarden Euro. Scholz war anfangs wegen seiner zögerlichen Hilfe für die Ukraine hart kritisiert worden. Seit Berlin etwa schwere Kampfpanzer und Flugabwehrsysteme geliefert hat, ist diese Kritik aber verstummt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.05.2023 10:00 Uhr