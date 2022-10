Selenskyj lobt Durchhaltewillen des ukrainischen Volkes

Das Wetter in Bayern: In der Nacht einzelne Schauer, Tiefstwerte 12 bis 7 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht zunächst an den Alpen noch zeitweise Regen, sonst einzelne Schauer oder Gewitter. Später örtlich Nebel. Tiefstwerte 12 bis 7 Grad. Am Tag nach Frühnebel häufig sonnig, im nördlichen Franken und im Mittelgebirgsraum wolkig und vereinzelt Schauer. Höchstwerte 14 bis 20 Grad. Am Donnerstag bis 23 Grad.

