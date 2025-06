Selenskyj lobt Drohnenattacke auf russische Bomber

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat die Angriffe auf Militärstützpunkte tief im russischen Staatsgebiet als brillianten Erfolg bezeichnet. Es sei die weitreichendste Operation seines Landes seit Beginn des russischen Angriffskriegs gewesen, so Selenskyj am Abend. Nach Geheimdienstangaben wurden dabei 40 Flugzeuge zerstört - auch auf einem Luftwaffenstützpunkt in Ostsibirien. Laut Selenskyj wurden 117 Drohnen eingesetzt. Sie wurden nach Russland geschmuggelt und von dort aus gestartet. Heute soll es in Istanbul wieder direkte Gespräche zwischen Kiew und Moskau geben. Die ukrainische Delegation wird von Verteidigungsminister Umjerow geleitet

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.06.2025 01:00 Uhr