Selenskyj lobt deutsche Unterstützung bei Luftabwehr

Moskau: Die Ukraine hat Russland in der Nacht offenbar großflächig mit Drohnen angegriffen. Wie das Verteidigungsministerium in Moskau meldet, hat die Luftabwehr 75 ukrainische Drohnen abgeschossen. Einige von ihnen wurden demnach am Schwarzen Meer abgefangen. Dort betreibt der Ölkonzern Rosneft eine Raffinerie. Die meisten Drohnen wurden den Angaben zufolge in der Region Rostow im Südwesten Russlands abgeschossen. In der Ukraine lobte Präsident Selenskyj die Unterstützung Deutschlands bei der Verbesserung der Luftabwehr. So ist nach Angaben Selenskyjs inzwischen ein drittes "Patriot"-System eingetroffen und einsatzbereit. Dies sei ein Gewinn für die Ukraine.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.07.2024 11:00 Uhr