Selenskyj lobt Abkommen über Getreideausfuhr

23.07.2022 06:00 Uhr

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat das Getreideabkommen mit Russland gelobt. In seiner täglichen Videoansprache sagte Selenskyj, damit könnten die Häfen in der Ukraine wieder ihre Arbeit aufnehmen. Gleichzeitig seien sie militärisch geschützt. Das Abkommen sei komplett im Sinne der Ukraine. Rund 20 Millionen Tonnen der letztjährigen Ernte können dadurch exportiert werden, so Selenskyi. Auch bestehe die Möglichkeit die aktuelle Ernte zu verkaufen. Gleichzeitig äußerte er Zweifel daran, ob Russland zu trauen sei. Russland und die Ukraine hatten gestern Abkommen mit den Vereinten Nationen und der Türkei vereinbart, die die Ausfuhr von blockiertem Getreide aus den ukrainischen Schwarzmeerhäfen ermöglichen sollen. Auch EU-Ratspräsident Michel hat die Lösung begrüßt. Davon könnten Millionen von Menschen auf der ganzen Welt profitieren, schrieb er auf Twitter. Der EU-Außenbeauftragte Borrell forderte, das Abkommen schnell umzusetzen.

