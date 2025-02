Selenskyj lehnt Friedens-Gespräche ohne Ukraine weiter ab

München: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat noch einmal betont, dass es ohne die Beteiligung seines Landes keinen Frieden geben werde. Auf der Sicherheitskonferenz sagte Selenskyj, auch Europa müsse bei etwaigen Friedensgesprächen mit am Tisch sitzen. Wörtlich sagte Selenskyj: "Keine Entscheidung über die Ukraine ohne die Ukraine, keine Entscheidung über Europa ohne Europa". Dem Kriegsgegner Russland warf Selenskyj erneut ein falsches Spiel vor. Putin wolle keinen Frieden, sondern bereite gerade eine Truppenverlegung nach Belarus vor. Bundeskanzler Scholz sprach sich auf der Sicherheitskonferenz für eine langfristige Unterstützung der Ukraine aus. Am Ende jeder Verhandlungslösung müsse die Ukraine über Streitkräfte verfügen, mit denen sie jeden erneuten russischen Angriff abwehren könne, so Scholz. Dafür würden die Europäer weiter gebraucht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.02.2025 12:00 Uhr