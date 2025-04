Selenskyj lädt US-Präsident Trump zu Besuch in der Ukraine ein

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat seinen US-amerikanischen Amtskollegen Trump zu einem Besuch in der Ukraine aufgefordert. Bevor der Republikaner irgendwelche Entscheidungen treffe oder Verhandlungen führe, solle er sich ein Bild der durch den russischen Angriffskrieg verursachten Zerstörung machen, so Selenskyj in einem vorab aufgezeichneten Interview eines US-Fernsehsenders. Dann würde Trump verstehen, was Kreml-Chef Putin getan habe. Derweil hat die russische Armee am Morgen ihre Attacken gegen die Ukraine fortgesetzt. Bei einem Drohnenangriff auf die Hafenstadt Odessa wurden laut ukrainischen Angaben fünf Menschen verletzt - auch eine medizinische Einrichtung sei beschädigt worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.04.2025 03:00 Uhr