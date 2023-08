Selenskyj kündigt Reaktion auf Raketenangriff an

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat eine Reaktion auf den russischen Raketenangriff auf Tschernihiw angekündigt. In seiner täglichen Videoansprache erklärte er, ukrainische Soldaten würden eine spürbare Antwort auf den Terroranschlag geben. Nach Angaben Selenskyjs sind bei dem Angriff mindestens sieben Menschen getötet und 144 weitere verletzt worden. In der nordukrainischen Stadt war gestern im Stadtzentrum eine Rakete eingeschlagen. Dabei wurden ein Theater, ein Platz und eine Universität getroffen. In der Nacht ist im Westen Russlands, im Bahnhof der Stadt Kursk, eine Drohne eingeschlagen. Nach Angaben der Regionalregierung wurden dabei fünf Menschen durch Glassplitter verletzt. Moskau hat außerdem angegeben, erneut einen Drohnenangriff auf die russische Hauptstadt abgewehrt zu haben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.08.2023 06:30 Uhr