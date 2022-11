Selenskyj kündigt 4000 Wärmestuben für die ukrainische Bevölkerung an

Kurzmeldung ein/ausklappen Holetschek verteidigt Corona-Ausgangsbeschränkungen

München: Mit Blick auf das heutige Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zu den Ausgangsbeschränkungen zu Beginn der Corona-Pandemie hat Bayerns Gesundheitsminister Holetschek auf die damalige Lage verwiesen. In der ersten Welle habe rasch gehandelt werden müssen, sagte der CSU-Politiker. Angesichts der vielen schweren Verläufe und der hohen Sterblichkeit sei ein konsequentes Vorgehen nötig gewesen - und genau das habe Bayern getan. Der Schutz der Menschen sei Maßstab und Ziel gewesen. SPD-Fraktionschef von Brunn kritisierte, Ministerpräsident Söder habe die Menschen in Bayern rechtswidrig eingesperrt. FDP-Fraktionschef Hagen sagte, die CSU habe in der Corona-Politik jedes Augenmaß vermissen lassen. Aus der AfD hieß es, Söders - Zitat - "Maßnahmenflut" sei nun in höchster Instanz abgestraft worden. Das Bundesverwaltungsgericht hatte entschieden, dass die Ausgangsbeschränkungen im Frühjahr 2020 unverhältnismäßig waren. Als mildere Maßnahme wären demnach auch Kontaktbeschränkungen in Frage gekommen.

