Selenskyj kritisiert Zögern der Bundesegierung bei Kampfpanzerlieferungen

Nachrichtenarchiv - 19.01.2023 21:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat die zögerliche Haltung der Bundesregierung bei der Lieferung von Kampfpanzern scharf kritisiert. Im Interview für den ARD-Brennpunkt sagte Selenskyj, sich an anderen Ländern zu orientieren, sei nicht in Ordnung. Bei der Frage der Kampfpanzer gehe es ums Überleben der Ukrainer. Der Westen könne noch ein halbes Jahr weiter diskutieren, aber in der Ukraine sterben jeden Tag Menschen, so der Präsident. Wörtlich sagte Selenskyj: "Wenn ihr Leopard-Panzer geben könnt, dann gebt sie!" Die Ukraine verteidige sich und habe nicht vor, Russland anzugreifen.

