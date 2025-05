Selenskyj kritisiert russische Delegation in Istanbul

Selenskyj zweifelt an Erfolg von Friedensgesprächen in der Türkei: Der ukrainische Präsident kritisierte die russische Delegation als "Täuschungsmanöver"; aus Moskau hieß es dazu, wer so etwas über eine Delegation sage, sei womöglich ein Clown oder ein Versager. Präsident Putin ist selbst nicht zu den Gesprächen in die Türkei gereist. Selenskyj hingegen ist dort, verhandelt aber nicht selber.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 15.05.2025 14:00 Uhr