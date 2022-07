Selenskyj kritisiert Kanada wegen Turbinenlieferung

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj warnt vor Zugeständnissen an Russland wegen der Sorge vor Energieengpässen in Europa. Konkret nannte er die geplante Lieferung einer gewarteten russischen Turbine für die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1. Das sende ein völlig falsches Signal an Moskau, sagte Selenskyj in einer Videobotschaft. Er bestellte den kanadischen Botschafter ein und sprach von einem gefährlichen Präzedenzfall. Russland sehe das als Zeichen der Schwäche. - Nach Informationen aus Washington bekommt Moskau weitere Unterstützung aus dem Iran. Der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Biden erklärte, es gebe Hinweise darauf, dass die Regierung in Teheran Hunderte Drohnen bereitstellen und russische Soldaten dafür ausbilden will.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.07.2022 09:00 Uhr