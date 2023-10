Selenskyj ist zum Treffen der Ukraine-Unterstützer nach Brüssel gereist

Brüssel: Der ukrainische Präsident Selenskyj ist überraschend zu politischen Gesprächen in Belgien eingetroffen. Das bestätigte ein belgischer Regierungssprecher. Selenskyj werde am Treffen der Ukraine-Verbündeten teilnehmen, das am Vormittag beginnt. Bei den Beratungen im sogenannten Ramstein-Format geht es unter anderem um ein Winter-Hilfspaket für das angegriffene Land. Die Bundesregierung hatte ihre Unterstützung gestern nochmals erhöht und der Ukraine unter anderem weitere Luftabwehrsysteme zugesagt sowie Panzer und Munition. Das gesamte Paket habe einen Wert von rund einer Milliarde Euro, teilte das Verteidigungsministerium mit. Im Anschluss an die Ukraine-Kontaktgruppe beraten dann ab dem Nachmittag die Nato-Verteidigungsminister in Brüssel.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.10.2023 09:00 Uhr