Selenskyj ist zum Gipfel der Arabische Liga in Saudi-Arabien gereist

Dschidda: Der ukrainische Präsident Selenskyj ist nach Saudi-Arabien gereist, um dort am Gipfeltreffen der Arabischen Liga teilzunehmen. Wie Selenskyj mitteilte, sind in Dschidda Gespräche mit Kronprinz Bin Salman und anderen Teilnehmern geplant. Saudi-Arabien ist der größte Ölexporteur der Welt und hatte zuletzt seine Beziehungen zu China ausgebaut. An dem Gipfel der Arabischen Liga nimmt zum ersten Mal seit langem auch wieder der syrische Präsident Assad teil. Er ist ein enger Verbündeter des russischen Präsidenten Putin. Nach seinem Aufenthalt in Dschidda wird Selenskyj wohl nach Japan weiterreisen, um am Sonntag am G7-Gipfel teilzunehmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.05.2023 14:00 Uhr