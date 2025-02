Selenskyj hält Gebiets-Tausch mit Russland für möglich

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj wäre bereit, über den Austausch von Territorien mit Russland zu verhandeln. Wenn es US-Präsident Trump gelinge, die Ukraine und Russland an den Verhandlungstisch zu bringen, werden man ein Territorium gegen ein anderes tauschen, sagte Selenskyj dem britischen "Guardian". Die Ukraine hatte im vergangenen August Gebiete in der westrussischen Region Kursk erobert. Russland reklamiert fünf ukrainische Regionen für sich, auch wenn es sie nicht vollständig kontrolliert. Selenskyj sagte zudem, Europa sei nicht alleine in der Lage, die Sicherheit seines Landes zu gewährleisten. Selenskyj trifft am Freitag am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz mit US-Vizepräsident JD Vance zusammen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.02.2025 04:00 Uhr