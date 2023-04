Selenskyj gibt vollständigen Sieg über Russland als Kriegsziel aus

Meldungsarchiv - 02.04.2023 21:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat mit deutlichen Worten auf die neue Serie russischer Angriffe auf Städte in der Ukraine reagiert. In seiner täglichen Videobotschaft sagte Selenskyj, ein militärischer Sieg sei für sein Land der einzige Weg zur Sicherheit. Für Russland sei es zur Normalität geworden, Wohnhäuser mit Raketenwerfern zu beschießen, Raketen auf Städte abzufeuern, normale Dörfer und Menschen zu bombardieren. Dieser Staat müsse vollständig besiegt werden - militärisch, wirtschaftlich, politisch und rechtlich, so Selenskyj.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.04.2023 21:00 Uhr