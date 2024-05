Selenskyj gesteht schwierige Lage ein

Kiew: Im Nordosten der Ukraine finden schwere Kämpfe statt. Präsident Selenskyj sagte in einer Videoansprache, die russischen Besatzer versuchten, in immer mehr Ortschaften Fuß zu fassen oder sie zum weiteren Vormarsch zu nutzen. Insbesondere die Lage rund um die Stadt Wowtschansk nannte Selenskyj "äußerst schwierig". Außerdem sprach er von "erbitterten Kämpfen" in der Region Charkiw. Bei Angriffen wurden dort gestern mindestens 13 Menschen getötet. Laut dem Gouverneur der Region wurden bislang mehr als 4000 Menschen aus den grenznahen Gebieten gebracht. Derweil gibt es eine Änderung innerhalb des russischen Machtapparates: Kremlchef Putin hat seinen Verteidigungsminister und engen Vertrauten Schoigu entlassen. Nachfolger soll der bisherige Vize-Regierungschef Beloussow werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.05.2024 09:00 Uhr