Selenskyj führt in Schweden Gespräche über Rüstungszusammenarbeit

Stockholm: Der ukrainische Präsident Selenskyj ist zu einem Besuch in Schweden eingetroffen. Seinen Worten zufolge will er Gespräche mit der Regierung, den Parteien und der Königsfamilie führen. Dabei soll es auch um die Zusammenarbeit in der Rüstungsbranche gehen. Schweden hatte als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ebenso wie das Nachbarland Finnland beschlossen, in die Nato einzutreten. Während Finnland mittlerweile in das Verteidigungsbündnis aufgenommen wurde, steht der Beitritt Schwedens noch aus, weil die Türkei ihren Widerstand erst im Juli aufgegeben hat. Schweden gab zudem seine Doktrin auf, keine Waffen an Länder im Krieg zu liefern und hat der Ukraine bereits tausende Panzerabwehrwaffen zur Verfügung gestellt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.08.2023 12:15 Uhr