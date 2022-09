Selenskyj fordert vor Vereinten Nationen Bestrafung Russlands

Nachrichtenarchiv - 22.09.2022 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat die Weltgemeinschaft aufgerufen, Russland wegen des Angriffskriegs gegen sein Land zur Rechenschaft zu ziehen. Er sagte in einer Videobotschaft vor der UN-Vollversammlung in New York, der Aggressor müsse bestraft und isoliert werden für das Morden, die Folter, die Erniedrigungen und die desaströsen Turbulenzen, in die er die Ukraine gestürzt habe. Selenskyj forderte die Einrichtung eines Sondertribunals sowie den Entzug des russischen Veto-Rechts im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Auch bat er um weitere Waffen und finanzielle Hilfen. Nach seiner Rede erhielt Selenskyj stehenden Applaus von den meisten Vertretern der 193 Mitgliedsstaaten. Der russische Angriffskrieg und die Mobilisierung Hunderttausender russischer Reservisten haben die Generaldebatte der UN-Vollversammlung dominiert. Bundeskanzler Scholz warf dem Kreml blanken Imperialismus vor. US-Präsident Biden sagte, Russland wolle die Ukraine mit seinem schamlosen Verstoß gegen die UN-Charta vernichten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.09.2022 03:00 Uhr