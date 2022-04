Selenskyj fordert vor UN-Sicherheitsrat Konsequenzen aus Butscha

Nachrichtenarchiv - 05.04.2022 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: In einer Rede vor dem Weltsicherheitsrat hat der ukrainische Präsident Selenskyj verlangt, Russland für die Gräueltaten in dem Kiewer Vorort Butscha zur Rechenschaft zu ziehen. Das sei unumgänglich, sagte Selenskyj, der per Videoleitung zugeschaltet war. - Die Vereinten Nationen sehen zunehmend Hinweise darauf, dass in Butscha Zivilisten gezielt umgebracht wurden. Alles deute darauf hin, dass die Opfer absichtlich ins Visier genommen und direkt getötet worden seien, sagte eine Sprecherin des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte. Dies käme dann einem Kriegsverbrechen gleich. Sie kündigte an, UN-Experten nach Butscha zu schicken und die Tötungen zu untersuchen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.04.2022 18:00 Uhr