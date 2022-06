Selenskyj fordert von der Nato weitere Waffenlieferungen

Nachrichtenarchiv - 29.06.2022 14:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Madrid: Der ukrainische Päsident Selenskyj hat von den Nato-Staaten weitere Waffenlieferungen gefordert. In einer Videoansprache an die Teilnehmer des Nato-Gipfels bat er um zusätzliche moderne Artilleriesysteme für die Verteidigung gegen Russland. Zugleich kritisierte er die ablehnende Haltung der Nato gegenüber einer Aufnahme der Ukraine in das Militärbündnis. Moskaus Ambitionen würden nicht an den Grenzen der Ukraine Halt machen, warnte Selenskyj. Russland kämpfe dafür, in Europa die Rahmenbedingungen zu diktieren. Nato-Generalsekretär Stoltenberg bezeichnete Russland als direkte Bedrohung für die Sicherheit der westlichen Militärkoalition. Schon im kommenden Jahr soll deshalb eine 300.000 Mann starke schnelle Eingreiftruppe einsatzfähig sein.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.06.2022 14:45 Uhr