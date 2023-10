Selenskyj fordert von Brüssel weiterer Miltärhilfe

Brüssel: Bei einem Besuch bei der Nato hat der ukrainische Präsident Selenskyj dazu aufgerufen, seinem Land mehr militärische Mittel zur Verfügung zu stellen. Man benötige Luftabwehrsysteme und weitreichende Raketen, sowie Munition, sagte Selenskyj. Nato-Generalsekretär Stoltenberg sicherte der Ukraine eine anhaltende Unterstützung zu. Die Nato-Verteidigungsminister beraten in Brüssel derzeit über ein Winter-Hilfspaket für das Land. - Indessen kündigte der deutsche Verteidigungsminister Pistorius an, dass bis zu 4.000 Bundeswehrsoldaten dauerhaft in Litauen stationiert werden sollen. Pistorius sprach vom bislang "größten Projekt in der Geschichte der Bundeswehr". Anfang nächsten Jahres wird nach seinen Worten ein Vorkommando nach Litauen entsandt, ab dem Jahr 2025 soll die Brigade dann komplett einsatzbereit sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.10.2023 12:00 Uhr