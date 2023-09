Selenskyj fordert vom Westen "Munition mit hoher Reichweite"

Kiew: Für den ukrainischen Präsidenten Selenskyj bremst vor allem die russische Überlegenheit in der Luft die Gegenoffensive seines Landes. Bei einer Konferenz in Kiew betonte er erneut, seine Truppen könnten schneller vorrücken, wenn der Westen schneller Munition mit einer höheren Reichweite liefern würde. Damit könnten seine Soldaten auch Angriffe auf die entfernteren Verteidigungslinien oder Nachschublager führen. Der Westen zögert, diese Waffen zu liefern. Er befürchtet, Kiew könnte damit trotz anderslautender Versprechungen russisches Territorium angreifen, was zu einer Eskalation des Krieges führen könnte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.09.2023 21:00 Uhr