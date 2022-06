Selenskyj fordert Verurteilung Russlands als Terror-Staat

Nachrichtenarchiv - 29.06.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat in einer Videobotschaft vor dem UN-Sicherheitsrat schwere Vorwürfe gegen Präsident Putin erhoben. Russland sei ein terroristischer Staat, sagte er und forderte, ein Tribunal zu schaffen, das zum russischen Vorgehen in der Ukraine ermittelt. Auch will Selenskyj erreichen, dass Russland von den Vereinten Nationen ausgeschlossen wird. Russlands stellvertretender UN-Botschafter Poljanski sprach von einer PR-Kampagne Selenskys für neue Waffenlieferungen. Hintergrund ist der Raketeneinschlag in einem Einkaufszentrum, bei dem nach ukrainischen Angaben mindestens 20 Menschen getötet wurden. Selenskyj wirft Moskau vor, das zivile Ziel gezielt angegriffen zu haben. Unabhängig überprüfen lässt sich dies aktuell nicht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.06.2022 09:00 Uhr