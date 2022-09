Selenskyj fordert UN-Sondertribunal zur Bestrafung Russlands

Nachrichtenarchiv - 22.09.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat die Weltgemeinschaft aufgerufen, Russland wegen des Angriffskriegs gegen sein Land zur Rechenschaft zu ziehen. Er sagte in einer Videobotschaft vor der UN-Vollversammlung in New York, der Aggressor müsse bestraft und isoliert werden für das Morden, die Folter und die Erniedrigungen. Selenskyj forderte ein UN-Sondertribunal zur Bestrafung Russlands. Zudem sollten die UN Russland das Vetorecht als Mitglied des Sicherheitsrats entziehen. Nach den Worten des ukrainischen Präsidenten soll Russland mit seinem Vermögen für den Krieg gegen die Ukraine bezahlen. Auch bat er um weitere Waffen und finanzielle Hilfen. Nach seiner Rede erhielt Selenskyj stehenden Applaus von den meisten Vertretern der 193 Mitgliedsstaaten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.09.2022 06:00 Uhr