Selenskyj fordert territoriale Unversehrtheit der Ukraine

Nachrichtenarchiv - 19.03.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat Russland zu ernsthaften Gesprächen über eine Friedenslösung aufgerufen. In einer Videobotschaft am frühen Morgen sagte er, es sei Zeit für ein Treffen, es sei Zeit zu reden. Selenskyj forderte Putin erneut auf, sich persönlich mit ihm zu treffen. Die territoriale Unversehrtheit der Ukraine müsse wieder hergestellt werden. Russland werde ansonsten Verluste in einem Ausmaß erleiden, für das es Generationen brauche, um es zu verkraften. Die Ukraine habe stets ihre Bereitschaft gezeigt, ohne Verzögerungen ehrliche Gespräche über Frieden und Sicherheit zu führen, betonte Selenskyj. Derzeit gibt es zwar Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland über eine mögliche Waffenruhe, aber diese haben bislang nicht zu Ergebnissen geführt. Beide Seiten werfen sich gegenseitig eine Verzögerungstaktik vor.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.03.2022 12:00 Uhr