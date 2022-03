Selenskyj fordert russische Soldaten auf, die Waffen nieder zu legen

Kiew: Vertreter Moskaus und Kiews wollen heute erneut über eine Lösung des Ukraine-Kriegs verhandeln. Das hat der ukrainische Präsident Selenskyj bestätigt. In einer Videobotschaft wandte er sich an die russischen Soldaten und fordert sie auf, die Waffen niederzulegen. Gleichzeitig kündigte Selenskyj an, die Schuldigen für die Kriegshandlungen in seinem Land ohne Nachsicht zur Verantwortung zu ziehen. Man arbeite mit den Partnern an neuen Strafmaßnahmen gegen den russischen Staat, warnte der Präsident. Dessen außenpolitischer Berater Showkwa erklärte in den "ARD-Tagesthemen", die Ukraine strebe bei den Verhandlungen mit Russland Sicherheitsgarantien für die Zeit nach Beendigung der Kriegshandlungen an. In den Gesprächen seien zuletzt Überlegungen "über eine mögliche friedliche Lösung" angestellt worden. Derweil stand die ukraninische Hauptstadt Kiew weiter unter Beschuss. Aus dem Kreml hieß es, die russische Armee behalte sich vor, die ukrainischen Großstädte zu erobern.

Quelle: BR24 Nachrichten, 15.03.2022 04:00 Uhr