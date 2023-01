Selenskyj fordert nun auch Langstreckenraketen und Flugzeuge

Nachrichtenarchiv - 26.01.2023 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat die Entscheidungen Deutschlands und der USA, Kampfpanzer an sein Land zu liefern, begrüßt. In seiner nächtlichen Videoansprache nannte er die Zusammenarbeit der führenden Politiker, um die Ukraine und Europa zu schützen, eine historische Leistung. Selenskyj verknüpfte den Dank aber auch mit weiteren Forderungen. Die Ukraine brauche nun vor allem Langstreckenraketen, Kampfflugzeuge und mehr Artillerie. - Bundeskanzler Scholz hat derweil die Befürchtung zurückgewiesen, Deutschland sei mit der Lieferung von Leopard-Kampfpanzern an die Ukraine zur Kriegspartei geworden. Im ZDF sagte er, die Entscheidung sei ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine und eine klare Botschaft an Russland.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.01.2023 11:00 Uhr