Selenskyj fordert mehr Härte gegen Moskau

17.09.2022 09:00 Uhr

Kiew: Nachdem ukrainische Truppen in der befreiten Stadt Isjum hunderte Gräber entdeckt haben, hat der ukrainische Präsident Selenskyj mehr Härte gegen Moskau gefordert. In seiner abendlichen Videobotschaft verglich er die Leichenfunde mit der Situation in Butscha vor einigen Monaten. In beiden Orten seien gefesselte Leichen von Zivilisten entdeckt worden. Die Weltgemeinschaft müsse reagieren, so Selenskyj. In der Debatte um weitere Waffenlieferungen hat Kanzler Scholz im Deutschlandfunk erneut verteidigt, dass Deutschland keine Schützen- oder Kampfpanzer liefern will. Auch die bisher zur Verfügung gestellten Waffen hätten die jüngsten ukrainischen Erfolge ermöglicht. Der stellvertretende FDP-Bundesvorsitzende Vogel plädierte in der "Augsburger Allgemeinen" hingegen dafür, der Ukraine Marder- und Fuchs-Panzer zu geben. Dafür hatte zuvor auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen geworben.

17.09.2022 09:00 Uhr