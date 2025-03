Selenskyj fordert mehr Druck von seiten Verbündeter

Kiew: Nach erneuten russischen Drohnenangriffen auf Kiew mit drei Toten hat der ukrainische Präsident Selenskyj die Verbündeten seines Landes aufgerufen, Druck auf Moskau auszuüben. Dies sei notwendig, um die Angriffe und den Krieg zu beenden, erklärte Selenskyj in Online-Netzwerken. Zugleich forderte er wörtlich "mehr Luftabwehrsysteme und eine wirkliche Unterstützung" des Westens. Das russische Verteidigungsministerium erklärte derweil, dass die russische Armee in der Nacht 59 ukrainische Drohnen zerstört und abgefangen habe. Um eine Waffenruhe zu erreichen, wollen US-Unterhändler heute und morgen in Saudi-Arabien getrennte Gespräche mit Delegationen aus Kiew und Moskau führen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.03.2025 14:00 Uhr