Selenskyj fordert in eindringlichem Appell EU-Mitgliedschaft

Nachrichtenarchiv - 01.03.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Das Europäische Parlament wird Russland wegen der Invasion in der Ukraine als "Schurkenstaat" einstufen. Dies geht aus einem Entwurf für eine Entschließung hervor, die die Parlamentarier in Kürze verabschieden wollen. Eine Mehrheit dafür gilt als sicher. Begrüßt werden darin außerdem die wiederholt verschärften Sanktionen gegen Moskau sowie eine EU-Beitrittsperspektive für Kiew. Am Mittag wurde der ukrainische Präsident Selenskyj live zugeschaltet. In einem eindringlichen Appell bat er dabei um eine schnelle Aufnahme seines Landes in die Europäische Union. Mit Blick auf den russischen Angriffskrieg sagte Selenskyj, die Ukrainer kämpften für ihre Freiheit - und ums Überleben. Er bat die EU darum, die Ukraine nicht im Stich zu lassen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.03.2022 16:00 Uhr