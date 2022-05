Selenskyj fordert höheren Druck auf Russland

Nachrichtenarchiv - 14.05.2022 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat noch mehr Druck der internationalen Gemeinschaft auf Moskau gefordert. In seiner täglichen Videoansprache sagte Selenskyj, jeder Tag des Krieges sei eine neue Gelegenheit für Russland, für Instabilität in der Welt zu sorgen. So provoziere die Blockade ukrainischer Häfen durch Russland eine große Lebensmittelkrise. Dennoch gebe es Länder, in denen Sanktionen gegen Moskau zurückgehalten würden oder Hilfe für die Ukraine blockiert werde. Konkret nannte er jedoch kein Land beim Namen.

