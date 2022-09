Selenskyj fordert härtere Sanktionen gegen Russland

Nachrichtenarchiv - 17.09.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Nach dem Fund hunderter Leichen in der ostukrainischen Stadt Isjum hat Präsident Selenskyj eine Reaktion der Weltgemeinschaft gefordert. Aktuell seien in der befreiten Region Charkiw mehr als 440 Gräber entdeckt worden, sagte er. Die Welt dürfe nicht zusehen, wie Russland töte und foltere - es brauche noch härtere Sanktionen. Auch US-Außenminister Blinken äußerte sich bestürzt. Er sagte, immer, wenn die russische Flut sich aus besetzten Teilen der Ukraine zurückziehe, sehe man, was zurückbleibe. Russlands Präsident Putin kündigte unterdessen weitere Angriffe in der Ostukraine an. Die Offensivoperationen im Donbass würden nicht ausgesetzt, sagte er.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.09.2022 06:00 Uhr