Selenskyj fordert härtere Sanktionen gegen Moskau nach Funden in Isjum

Nachrichtenarchiv - 17.09.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Nach den Leichenfunden in der zurückeroberten ukrainischen Stadt Isjum hat Präsident Selenskyj gefordert, Moskau wegen Kriegsverbrechen zu bestrafen. Die Welt dürfe nicht zusehen, wie der - so wörtlich - "Terrorstaat" Russland töte und foltere, sagte Selenskyj. Entsetzt zeigte sich auch die US-Regierung. Außenminister Blinken sagte, nach Abzug der Russen sehe man jedes Mal, was zurückbleibe. Unterdessen warnte der Bundeswehrverband mit Blick auf entsprechende Forderungen vor weiteren Waffenlieferungen aus Beständen der deutschen Streitkräfte. Verbandschef Wüstner sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, der Wunsch der Ukraine nach schweren Waffen sei verständlich. Vorstellbar sei, Schützenpanzer aus Beständen der Industrie zu liefern. Waffen und Munition der Bundeswehr könnten allerdings nicht mehr abgegeben werden, ohne die Truppe zu schwächen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.09.2022 08:00 Uhr