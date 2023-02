Selenskyj fordert EU-Staaten zur Lieferung von Kampfjets auf

Nachrichtenarchiv - 09.02.2023 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat die europäischen Staats- und Regierungschefs zur Lieferung von Kampfjets und anderen Waffen aufgerufen. Die Ukraine brauche Munition, moderne Panzer, Langstreckenraketen und Kampfflugzeuge, sagte Selenskyj beim EU-Gipfel in Brüssel. Zuvor hatte der Präsident eine Rede vor dem Europa-Parlament gehalten, bei der er sich für die Hilfen durch Europa bedankt und um weitere Unterstützung gebeten hatte. Dabei betonte Selenskyi, dass sein Land zur EU gehöre. Parlamentspräsidentin Metsola sprach in ihrer Begrüßung von einem historischen Tag für Europa. Sie erklärte, die Ukraine kämpfe für europäische Werte und brauche dafür weitere Waffen. In diesem Zusammenhang sprach Metsola auch ausdrücklich von Kampfjets und Waffen großer Reichweite.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.02.2023 14:00 Uhr