Selenskyj fordert deutliche Ausweitung der EU und NATO

Meldungsarchiv - 01.06.2023 17:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Bulboaca: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat dafür geworben, NATO und EU deutlich nach Osten auszuweiten. Beim Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Moldau sagte er, alle an Russland grenzenden Länder sollten Vollmitglieder sein. Russland versuche, alle Staaten - Zitat - "außerhalb des gemeinsamen Sicherheitsraums zu verschlingen". Selenskyj warnte zugleich EU und NATO davor, die Ukraine in der Beitritts-Frage hinzuhalten. Er verwies auf die Enttäuschung der ukrainischen Soldaten, die für Freiheit kämpften. Zum heutigen Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft sind Dutzende Staats- und Regierungschefs angereist, auch Bundeskanzler Scholz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.06.2023 17:00 Uhr