Selenskyj fordert Aufnahme in die EU

Nachrichtenarchiv - 26.02.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: In der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist ein großer Wohnblock von einer Rakete getroffen worden. Das hat Bürgermeister Vitali Klitschko bestätigt. Die Evakuierung sei im Gange. Angaben zu möglichen Opfern gibt es bisher nicht. In dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine geht es mittlerweile um die Kontrolle der Hauptstadt Kiew. Es werden Straßenkämpfe gemeldet, die Bevölkerung wurde aufgerufen, sich nicht im Freien aufzuhalten. In der Nacht seien 35 Menschen bei Kämpfen verletzt worden. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat inzwischen in einer Videobotschaft seinen Durchhaltewillen bekräftigt. Er sagte, die ukrainische Armee werde die Waffen nicht niederlegen. Außerdem hat er die Europäische Union aufgefordert, sein Land in die Gemeinschaft aufzunehmen. Nach Ansicht von Experten dürfte ein solcher Schritt eine Einigung mit Russland aber unmöglich machen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.02.2022 10:00 Uhr